В Хорошевском провели турнир по армрестлингу на кубок Героя России Громова

В спортивном зале школы № 1288 состоялся IX ежегодный турнир по армрестлингу «Открытое первенство Хорошевского района на кубок Героя Российской Федерации Громова». Открыли соревнования участницы студии эстрадного танца «МЫ!» центра культуры «Хорошевский» своими показательными номерами.

— Воспитанники поддержали спортсменов своими танцами, всеми любимым «Детством» и зажигательной «Королевой шутов», а в преддверии Дня Победы исполнили танец «Катюша», — отметила руководитель студии Галина Зубрилова. — Выступления девочек добавили ярких красок в соревновательную атмосферу этого дня.