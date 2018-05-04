В Хорошевском провели турнир по армрестлингу на кубок Героя России Громова 

В спортивном зале школы № 1288 состоялся IX ежегодный турнир по армрестлингу «Открытое первенство Хорошевского района на кубок Героя Российской Федерации Громова». Открыли соревнования участницы студии эстрадного танца «МЫ!» центра культуры «Хорошевский» своими показательными номерами.
— Воспитанники поддержали спортсменов своими танцами, всеми любимым «Детством» и зажигательной «Королевой шутов», а в преддверии Дня Победы исполнили танец «Катюша», — отметила руководитель студии Галина Зубрилова. — Выступления девочек добавили ярких красок в соревновательную атмосферу этого дня.
Соревнования прошли при поддержке фонда имени Героя РФ Громова, исполкома партии «Единая Россия» Хорошевского района, физкультурно-спортивного клуба «Орион», благотворительного фонда «Времена и поколения», АНО центра культуры «Хорошевский», ООО «АСП-Групп», ООО «Родник Осетии». (то)