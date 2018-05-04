Массимо Каррера: Пилипчук поступил некрасиво по отношению к «Спартаку»

«Что о благодарности Пилипчука всем, кроме меня, спросите у него. Я как и вы узнал все из газеты. Причины его ухода я знать не могу. Могу только предположить, что он устал работать на »Спартак» , работать со мной.

Может быть, он хочет начать личную карьеру тренера. Желаю ему удачи в карьере.

Мне он ничего не сказал лично. Повторюсь, я прочитал в газете. Это не только некрасиво с моей точки зрения. Считаю, это некрасиво и по отношении к клубу. Я рано или поздно найду объяснение для себя. Естественно, после его ухода или моего ухода Спартак не умрет. «Спартак» останется», — цитирует Карреру Sport24.ru.