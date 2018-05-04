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Александр Кокорин апатично отнесся к предстоящему допинг‐тесту
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Александр Кокорин апатично отнесся к предстоящему допинг‐тесту 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Футболист Александр Кокорин прокомментировал решение Российского антидопингового агентства включить его в расширенный список. Нападающий «Зенита» получил повреждения крестообразных связок колена и сейчас проходит реабилитацию, сообщил сайт «Политика сегодня».
Если честно, мне не до этого сейчас
— Александр Кокорин.
Футболист получил травму 15 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Специалисты считают, что реабилитация в аналогичных случаях может занять до шести месяцев.
Российское антидопинговое агентство включило нападающего «Зенита» Александра Кокорина и защитника «Спартака» Георгия Джикию в расширенный список. Решение РУСАДА прокомментировал член исполкома Российского футбольного союза (РФС), вице‐спикер Госдумы Игорь Лебедев.
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