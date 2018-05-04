Александр Кокорин апатично отнесся к предстоящему допинг‐тесту

Футболист Александр Кокорин прокомментировал решение Российского антидопингового агентства включить его в расширенный список. Нападающий «Зенита» получил повреждения крестообразных связок колена и сейчас проходит реабилитацию, сообщил сайт «Политика сегодня».

Если честно, мне не до этого сейчас

— Александр Кокорин.