Российский футбольный союз не боится за допинг‐пробы Кокорина и Джикии 

Российское антидопинговое агентство включило нападающего «Зенита» Александра Кокорина и защитника «Спартака» Георгия Джикию в расширенный список. Решение РУСАДА прокомментировал член исполкома Российского футбольного союза (РФС), вице‐спикер Госдумы Игорь Лебедев, сообщил сайт «Политика сегодня».
Нам бояться нечего. Мы уверены, что ни Кокорин, ни Джикия не являются наркоманами
— Игорь Лебедев.
Вице-спикер
заявил, что решение о включении футболистов в список принимает РУСАДА.
Они могут протестировать одного игрока, а могут всю команду. Они могут взять любого игрока из любой команды российской
премьер-лиги. Провести тест на допинг. Выявить его или нет, и принять соответствующие меры
— Игорь Лебедев.
Он добавил, что если бы этим вопросом занимался главный тренер,
допинг-тесты
проходили бы всегда только «чистые» футболисты.
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