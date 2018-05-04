Российский футбольный союз не боится за допинг‐пробы Кокорина и Джикии

Нам бояться нечего. Мы уверены, что ни Кокорин, ни Джикия не являются наркоманами

— Игорь Лебедев.

Вице-спикер

заявил, что решение о включении футболистов в список принимает РУСАДА.

Они могут протестировать одного игрока, а могут всю команду. Они могут взять любого игрока из любой команды российской

премьер-лиги. Провести тест на допинг. Выявить его или нет, и принять соответствующие меры

— Игорь Лебедев.

Он добавил, что если бы этим вопросом занимался главный тренер,

допинг-тесты

проходили бы всегда только «чистые» футболисты.