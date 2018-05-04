Нижегородцам расскажут о подвигах собак на фронте во время ВОВ

Концерт «Четвероногие бойцы» в память о собаках-героях Великой Отечественной войны пройдет в парке Победы 9 мая. Об этом сообщают организаторы мероприятия в социальных сетях.

За годы Великой Отечественной войны на службу было призвано около 70 тысяч собак, из них сформировано более 168 отрядов собак — связистов, часовых, подрывников, диверсантов, миноискателей, санитаров, ездовых, разведчиков. Они вынесли с поля боя более 700 раненых, уничтожили 300 танков противника, обнаружили 4 млн мин, что позволило разминировать 303 города. Также «четвероногие бойцы» доставили 3500 тысяч боеприпасов, 200 тысяч секретных донесений и протянули 8 тысяч км проводов.

Нижегородцы смогут узнать больше о подвигах «четвероногих бойцов» и увидеть, как собаки помогают человеку в мирное время. Горожан и гостей Нижнего Новгорода ждет развлекательная программа с выступлением кинологов и служебных собак, реконструкции боев, фотосессии, конкурсы и выступления собак— артистов.

Также в рамках мероприятия будет организован сбор кормов и помощи нижегородским приютам для бездомных животных. Мероприятие пройдет в парке Победы 9 мая. Начало в 12:00. Вход свободный.