Спортсмены из Хорошевки поборются на медали Всероссийского турнира по кикбоксингу 

Команда школы № 1409 отправиться в Санкт-Петербург. С 4 по 6 мая там пройдёт открытый Всероссийский турнир по кикбоксингу «Белые ночи», посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне.
— Комплекты наград будут разыграны в двух дисциплинах: «фулл-контакт» и «лайт-контакт», — отметил педагог дополнительного образования Кайнар Жайлибаев. — Соревнования проводятся в личном и командном зачетах, по олимпийской системе, с выбыванием после первого поражения в соответствии с единой всероссийской спортивной классификацией кикбоксинга.
В состав команды вошли: Григорий и Андрей Белый, Даниил Смирнов, Докка Умаров, Заурбек Хамзатов, Дмитрий Скосырев, Владимир Хряпов, Никита Медведь, Денис и Глеб Беззубик. (то)