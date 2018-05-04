Спортсмены из Хорошевки поборются на медали Всероссийского турнира по кикбоксингу

Команда школы № 1409 отправиться в Санкт-Петербург. С 4 по 6 мая там пройдёт открытый Всероссийский турнир по кикбоксингу «Белые ночи», посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне.

— Комплекты наград будут разыграны в двух дисциплинах: «фулл-контакт» и «лайт-контакт», — отметил педагог дополнительного образования Кайнар Жайлибаев. — Соревнования проводятся в личном и командном зачетах, по олимпийской системе, с выбыванием после первого поражения в соответствии с единой всероссийской спортивной классификацией кикбоксинга.