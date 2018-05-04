Сценарий «Атлетико» и воскрешение «Марселя»

«Атлетико» справился с прессингом «Арсенала»

«Это была напряженная игра с ограниченным количеством моментов, написанная как будто специально по сценарию наставника «Атлетико» Диего Симеоне, ведь хотя аргентинец не был на тренерской скамейке из-за дисквалификации и наблюдал за матчем сверху, его присутствие у кромки поля вовсе не требовалось, поскольку подопечные прекрасно справлялись со своими обязанностями. Хозяева действовали компактно не отдавая территорию сопернику и при этом смогли преодолеть прессинг со стороны «Арсенала», особенно в первом тайме. На исходе первого тайме Томас снабдил передачей на Антуана Гризманна , а тот великолепно отпасовал на Диего Косту , который смог забить, несмотря на противодействие Эктора Бельерина", — пишет в своей редакционке AS Альфредо Реланьо.

«Арсенал», похоже, ошибся с продажей Жиру

«Лондонский клуб пожертвовал Оливье Жиру, продав того в январе ради подписания у дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга, но поскольку последний уже был заигран за немецкую команду, «Канониры» оказались чрезвычайно ослабленными, если говорить о приоритетах на этот сезон, при том, что ситуация усугубилась последующим обменом Алексиса Санчеса на Генриха Мхитаряна и продажей Тео Уолкотта в «Эвертон». Тогда как армянин из-за травмы пропустил первый матч против «Атлетико», в сравнении с составом атакующих игроков в Лиге Европы перед Рождеством в лице Жиру, Уолкотта, Санчеса, Месута Озила и Александра Ляказетта , «Арсенал» смог рассчитывать на троицу Данни Уэлбек, Озил и Ляказетт… Жиру особенно обеспечил бы иной фокус наступлениям гостей, нежели хоть и тяжело работающий, но физически ограниченный Ляказетт: лондонцы совершили 57 подач в двух поединках против «Матрасников», но с Александром не смогли рассчитывать хоть на одну возможность у чужих ворот, в результате чего атаки стали предсказуемыми», — отмечает на страницах The Telegraph Джереми Уилсон.

Без счастливого финала для Венгера

«Для менеджера «Канониров» Арсена Венгера не будет счастливого финала, поскольку именно дружина Симеоне, как и ожидалось, получила право на решающий поединок Лиги Европы, и как бы ни провожали французского тренера в следущие 10 дней — обещание поставить статую тренера, или, возможно, назвать одну из трибун "Эмирейтс" в его честь — все будет не так, как он хотел завершить историю своей работы в клубе. Все, что осталось сейчас, это домашняя игра в воскресенье против «Бернли», а затем поездки к «Лестеру» и «Хаддерсфилду», и, возможно, это подходящий конец для сезона, ознаменованного падением. «Арсенал» проиграл в равной борьбе, как это часто бывает с ним в больших играх, и когда ему требовалось было нечто особенное во втором тайме, у него не оказалось нужных фигур для того, чтобы этого добиться: гости так и не создали стоящего момента, а поздний штурм откровенно не удался», — анализирует ситуацию в материале The Guardian Даниэл Тейлор.

Воскрешение состояния Марселя

«Кто мог подумать в начале сезона, кто мог поставить хотя бы цент на «Марсель»? И каков рецепт, стало ли случайным выход команды в финал Лиги Европы? Но нет, тысячу раз нет, потому что сама по себе эта победа свидетельствует о воскрешении состояния Марселя: у нас нет Неймара или Эдинсона Кавани, но мы умирали от голода за победами; у нас есть злость, ярость и сила, которая дарована нам людьми всего региона — от Авиньона до Диня и Обаня — это религия, в которой поклоняются мячу», — не скрывает пафоса на страницах La Provence Филипп Шмит.

Héroïques! La Une de @laprovence du vendredi 4 mai 🔥🔵⚪ pic.twitter.com/7BRf3kXcYC— La Provence (@laprovence) 3 мая 2018 г.

Эйфория южного города

«После того, как провансальцы вырвали путевку в финал, на стадионе «Велодром» в Марселе, где показывали матч на большом экране, царила эйфория. В небе города были фейерверки, на трибунах арены люди держались за руки и целовались. На лицах тысяч поклонников французского гранда не было напряжения — только радость и ощущение праздника», — пишет Le Parisien

«Команда Руди Гарсии заставила сердце всей Франции биться. Теперь этот коллектив не принадлежит одному только Марселю. Начиная с этого момента, из-за него вибрирует вся страна», — восклицает La Marseillaise.

Самая горькая неудача

«Наиболее горькое прощание», — грустит тем временем австрийское издание Kronen Zeitung.

Между тем немецкий Kicker сожалеет по поводу вылета «Зальцбурга», ведь он пропустил решающий мяч после углового которого не было.