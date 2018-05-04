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В Воронежской области поисковики нашли в архивах имена 35 красноармейцев
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В Воронежской области поисковики нашли в архивах имена 35 красноармейцев 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Безымянных защитников Россоши стало меньше. Поисковикам удалось найти в архивах имена и фамилии ещё трёх с половиной десятков красноармейцев, похороненных в центральной братской могиле города. Здесь появилась новая мемориальная плита. Почтить память солдат и офицеров собрались несколько сотен горожан. После минуты молчания в честь погибших красноармейцев прозвучал торжественный залп.
Сразу после войны по всему городу существовало несколько десятков захоронений советских воинов. Солдат предавали земле местные жители — старики и дети. Многие защитники города погибли в прифронтовых госпиталях. Позже павших решили перезахоронить в братской могиле на месте бывшего пустыря. Всего здесь покоятся более 3,5 тыс. красноармейцев. Имена более 600 человек уже известны. — Это и те, кто погиб в боях, которые были здесь в июле 1942 года, в январе 1943 года, ну, и те, кто умер в госпиталях, — рассказал краевед Алим Морозов.
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