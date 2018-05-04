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Спортсмены из Молжаниновского выступили на Всероссийских соревнованиях по троеборью
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Спортсмены из Молжаниновского выступили на Всероссийских соревнованиях по троеборью 

Управа района Молжаниновский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В Москве с 28 апреля по 7 мая будут проходят Всероссийские соревнования по троеборью и троеборью классическому. В соревнованиях принимают участие спортсмены из многих регионов России от Крыма до Приморского края.
Кадеты 7 «К» класса «Школы Перспектива» также участвовали в этих соревнованиях, выступая за сборную Москвы.
— Чтобы выполнить поставленные задачи нашим ученикам пришлось приложить значительные усилия. Не все веса давались с первого раза, — отметил представитель администрации школы.
По итогам Диана Ли выполнила норматив 2-го взрослого разряда, Мария Олькова выполнила норматив 3 взрослого разряда, Дарья Брагина выполнила норматив 2 юношеского разряда, Дмитрий Антипенко выполнил норматив 2 юношеского разряда (сумма 267 кг). (то)
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