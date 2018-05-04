Меркушкин: если найдём «Мордовии» хорошего партнёра, бесплатно отдадим ему арену

Заместитель председателя правительства, министр целевых программ республики Мордовия Алексей Меркушкин рассказал об использовании стадиона «Мордовия Арена» после ЧМ-2018.

«Решение о демонтаже трибун на 15 тыс. зрителей будем принимать после чемпионата мира. Решение нужно принимать учитывая экономическую составляющую, насколько это будет целесообразным. Точную цифру на обслуживание и демонтаж этих мест назвать сложно. В августе-сентябре мы сообщим о своём решении.

Мы надеемся, что «Мордовия» будет играть в Премьер-Лиге. Есть наработки по поиску спонсоров. Клуб с ультрамодным стадионом привлекателен для партнёров, чем без него. Если этого не произойдёт, то на одном только футболе ни один стадион в мире не зарабатывает. Так что будем наполнять этот объект различными другими мероприятиями, чтобы добиться положительного экономического эффекта.

На данный момент времени стадион находится в федеральной собственности, первого июня будет отдан в пользование ФИФА, затем до конца 2018 года продолжит являться государственной собственностью. В 2019 году права на стадион будут переданы республике. Это 100 процентов. Если мы найдём хорошего и сильного партнёра для клуба, то отдадим ему безвозмездно стадион. Самое главное, чтобы был спонсор, который позволит команде играть на самом высоком уровне.