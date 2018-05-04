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Меркушкин: если найдём «Мордовии» хорошего партнёра, бесплатно отдадим ему арену
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Меркушкин: если найдём «Мордовии» хорошего партнёра, бесплатно отдадим ему арену 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Заместитель председателя правительства, министр целевых программ республики Мордовия Алексей Меркушкин рассказал об использовании стадиона «Мордовия Арена» после ЧМ-2018.
«Решение о демонтаже трибун на 15 тыс. зрителей будем принимать после чемпионата мира. Решение нужно принимать учитывая экономическую составляющую, насколько это будет целесообразным. Точную цифру на обслуживание и демонтаж этих мест назвать сложно. В августе-сентябре мы сообщим о своём решении.
Мы надеемся, что «Мордовия» будет играть в Премьер-Лиге. Есть наработки по поиску спонсоров. Клуб с ультрамодным стадионом привлекателен для партнёров, чем без него. Если этого не произойдёт, то на одном только футболе ни один стадион в мире не зарабатывает. Так что будем наполнять этот объект различными другими мероприятиями, чтобы добиться положительного экономического эффекта.
На данный момент времени стадион находится в федеральной собственности, первого июня будет отдан в пользование ФИФА, затем до конца 2018 года продолжит являться государственной собственностью. В 2019 году права на стадион будут переданы республике. Это 100 процентов. Если мы найдём хорошего и сильного партнёра для клуба, то отдадим ему безвозмездно стадион. Самое главное, чтобы был спонсор, который позволит команде играть на самом высоком уровне.
Будем ли мы продавать право на название стадиона? Задумываемся над этим, если найдётся хорошее предложение, рассмотрим его и скорее всего согласимся. Сейчас стадион олицетворяет нашу республику. Достаточно трудно сопоставить, каких это стоит денег», — передаёт слова Меркушкина корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
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