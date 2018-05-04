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Территорию старого аэропорта Ростова-на-Дону на время ЧМ полностью отведут под парковку
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Территорию старого аэропорта Ростова-на-Дону на время ЧМ полностью отведут под парковку 

ТАСС 2 часа назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая. /ТАСС/. Территория старого аэропорта Ростова-на-Дону, закрытого в декабре 2017 года одновременно с открытием аэропорта Платов, могут полностью задействовать для организации перехватывающей парковки для личного автотранспорта болельщиков. Об этом сообщил журналистам в пятницу министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.
"Мы договорились с «Аэропортами регионов» (управляет аэропортом), что будет задействована не только парковка аэропорта, но и вся остальная его территория, в том числе рулежные дорожки, то есть количество парковочных мест там практически не ограничено", — сказал Иванов.
Ранее сообщалось, что в период проведения матчей ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону организуют перехватывающие парковки на 4 тыс. мест. Кроме территории аэропорта для этого задействуют парковки крупнейших торговых центров, в том числе ТРЦ «Мега», а также ТРЦ «Мегамаг» в непосредственной близости от стадиона «Ростов-Арена».
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей мирового первенства. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).
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