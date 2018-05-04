Спортивная эстафета пройдет в Замоскворечье

Праздник «Мама, папа, я — спортивная семья» состоится 17 мая в Замоскворечье.

— В соревнованиях примут участие несколько семейных команд. Все они поборются в таких испытаниях, как «Сороконожка», «В общей связке», «Нелегко в учении —легко в бою», — поделился подробностями ведущий специалист администрации района Замоскворечье Василий Федотов

Он добавил, что победителя определят по сумме первых мест в отдельных десяти эстафетах: у кого их будет больше, тот и выиграл. Призеров наградят памятными кубками и медалями.

Желающих побороться за звание самой спортивной семьи ждут в 15:00 по адресу: Большой Овчинниковский переулок, дом 11А.

Отметим, что в прошлом году первое место заняла семья Калгиных.