Массимо Каррера: Глушакова, Максимовича и Зе Луиша не будет в заявке на матч с «Ростовом»

«Таски тренировался сегодня в общей группе. У меня есть еще один день, чтобы решить по нему. Думаю, в заявке не будет Глушакова, Максимовича и Зе Луиша . Остальные, в принципе, здоровы. Глушаков тренируется индивидуально, у него повреждение. В „Ростове“ много игроков »Спартака» ? Против «Ювентуса» в матчах за другие команды я выходил с мыслями доказать, что я хороший футболист. Думаю, игрок или тренер, играющий против своего бывшего клуба, не должен докказывать что-то ему. Он должен доказывать себе и тому клубу, за который играет сейчас. Гулиев и Зуев — игроки «Спартака», мы следим за ними. По окончании сезона будем думать, что с ними делать», — цитирует Карреру Sport24.ru. Матч между «Спартаком» и «Ростовом» состоится 5 мая.