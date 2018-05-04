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Массимо Каррера: Глушакова, Максимовича и Зе Луиша не будет в заявке на матч с «Ростовом»
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Массимо Каррера: Глушакова, Максимовича и Зе Луиша не будет в заявке на матч с «Ростовом» 

Советский спорт 1 час назад
«Таски тренировался сегодня в общей группе. У меня есть еще один день, чтобы решить по нему. Думаю, в заявке не будет Глушакова, Максимовича и Зе Луиша. Остальные, в принципе, здоровы. Глушаков тренируется индивидуально, у него повреждение.
В „Ростове“ много игроков »Спартака»? Против «Ювентуса» в матчах за другие команды я выходил с мыслями доказать, что я хороший футболист. Думаю, игрок или тренер, играющий против своего бывшего клуба, не должен докказывать что-то ему. Он должен доказывать себе и тому клубу, за который играет сейчас.
Гулиев и Зуев — игроки «Спартака», мы следим за ними. По окончании сезона будем думать, что с ними делать», — цитирует Карреру Sport24.ru.
Матч между «Спартаком» и «Ростовом» состоится 5 мая.
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