Массимо Каррера: «У Глушакова проблемы с коленом, он тренируется индивидуально»

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед матчем 29-го тура чемпионата России с «Ростовом» отметил, что настроение в команде позитивное. Также он пояснил ситуацию с состоянием здоровья полузащитника Дениса Глушакова

— Ещенко, Луиз Адриану и Ребров сходили на «Мисс „Спартак“. В каком они настроении они находятся и команда?

— Настроение в команде позитивное. Надо оставить разговоры в стороне и доказывать фактами.

— Что с Глушаковым, и сможет ли он сыграть?

— У него проблемы с коленом. Он тренируется индивидуально.