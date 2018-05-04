Каррера назвал мечтой работу главным тренером в «Ювентусе»

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокоментировал слухи об интересе со стороны «Ювентуса». По данным итальянских СМИ, туринцы готовы пригласить Карреру, если Массимилиано Аллегри покинет команду.

— Мне приятны такие слухи, — сказал Каррера. — Это мечта, ведь я с детства болею за «Юве», играл там. Хотя я уже работал там в штабе Антонио Конте. Плюс в данный момент я думаю только о «Спартаке». ( Филипп ПАПЕНКОВ

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