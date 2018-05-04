Nongrata: «Наш тренер — и статист, и аналитик»

Офлейнер FlyToMoon Алексей Nongrata Васильев рассказал об обязанностях тренера команды Евгения Sh4dowehhh Алексеева. Со слов Васильева, это человек «три в одном». Игрок дал комментарий телеграм-каналу «Мама, я геймер».

Nongrata

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«Наш тренер — и статист, и аналитик. Он готовит всю информацию о командах, смотрит за их действиями. Отмечает основные позиции для расстановки вардов. Он придумывает пики и баны против определенных команд. Смотрит риплеи, указывает на ошибки. Это реально человек 3 в 1».

Sh4dowehhh тренирует FlyToMoon с марта 2018 года. Ранее он был наставником M19, играл на про-уровне за ScaryFaceZ и SFTe-sports, а также был запасным Natus Vincere в начале 2016 года.

FlyToMoon

Айрат Silent Газиев

Богдан Iceberg Василенко

Алексей Nongrata Васильев

Александр NoFear Чурочкин

Андрей ALWAYSWANNAFLY Бондаренко

Евгений Sh4dowehhh Алексеев (тренер)

FTM выступает на EPICENTER XL. 5 мая команда сыграет с проигравшим матча между Virtus.pro и PSG.LGD в нижней сетке турнира.