Кого вызовут в сборную России по футболу на чемпионат мира

Выбираем состав сборной России за Станислава Черчесова

Денис Глушаков, «Спартак» , 4-4 Не поехал со «Спартаком» в Пермь. По словам Карреры, причина в травме. Судя по всему, это правда, на днях он тренировался в Тарасовке по индивидуальной программе.

Несмотря на то что ЦСКА выдал отличный матч с «Зенитом» , Головин сыграл не лучшим образом. Даже на фоне юного Кучаева он не выглядел лидером полузащиты «армейцев». От одной из главных надежд нашей сборной хочется видеть другой футбол.

Провёл удачный матч с «Амкаром», доминировал в центре поля, много держал мяч. Был близок к тому, чтобы забить гол после паса Пашалича.

Алан Дзагоев , ЦСКА, 6-6 Не успел восстановиться к матчу с «Зенитом» и даже не попал в заявку на матч. Ожидается, что Алан появится на поле в ближайшем домашнем матче с «Арсеналом».

Далер Кузяев , «Зенит», 7-7 После дубля в ворота «Арсенала» провёл очень средний матч. Не показал ничего интересного в матче с «армейцами» и отправился на скамейку в конце игры.

Александр Ерохин , «Зенит», 5-5 Пару раз попытался обострить игру в матче с ЦСКА: вышло не очень. Зато упустил быстроного Мусу по флангу, после чего нигериец организовал убойный момент для своей команды.

Олег Шатов , «Краснодар», 5-5 В матче ЦСКА — «Краснодар» Шатов получил травму и до сих пор не успел восстановиться. Матч с «Локо» он пропустил, и это точно не прибавило ему шансов попасть на ЧМ.

Юрий Газинский , «Краснодар», 6-6 Провёл матч с лидером чемпионата на привычном уровне. Не проваливался в центре поля, искал дальними передачами в чужой штрафной Вандерсона и компанию.

Магомед Оздоев , «Зенит», 4-4 Весь матч с ЦСКА провёл на скамейке. Вероятно, у Оздоева наименьшие шансы из всех кандидатов по позиции на попадание в сборную. Предпосылок для изменения ситуации не видно.

Ал. Миранчук, «Локомотив», 7-6 (-1)

Вот уже который матч Алексей теряется на поле без Ману Фернандеша: видимо, португалец и впрямь оказывает полезное влияние на игру братьев. Ожидания от Алексея высокие, а значит, высок и спрос. Такие матчи — явный минус для его резюме.

Ан. Миранчук, «Локомотив», 6-6 Как и брат, лишь временами включался в игру. В одном из моментов попал в перекладину, но потом привёз необязательный пенальти, пусть и оказавшись на позиции страхующего.

Антон Швец , «Ахмат», 5-5 Поучаствовал в сухом матче с «Уралом» . В течение всего матча был почти незаметен, лишь один раз неточно пробив с дальней дистанции.

Дмитрий Полоз , «Зенит» 6-6 В матче с ЦСКА остался на скамейке. За свои пять минут после выхода на поле успел остро прострелить в центр: Заболотный до мяча не дотянулся.

Денис Черышев , «Вилльяреал», 5-5 Провёл хороший матч с «Сельтой» (4:1), сыграв 86 минут. Бил по воротам, качественно играл в пас, но в голевых комбинациях не поучаствовал.

Дубль в ворота «Локомотива», звание MVP тура. Какие тут могут быть комментарии? Фёдор повысил свои и без того огромные шансы поехать на ЧМ.

Артём Дзюба , «Арсенал», 7-7 После матча с «Зенитом» провёл не такой яркий матч, но и против «Анжи» в атаке был очень активен. Отбирал мячи, выпрыгивал выше всех. В одном моменте угодил в перекладину. Не хватило только гола.

Впервые за долгое время матч Заболотного можно занести ему в актив. Даже Манчини согласился с тем, что он провёл один из лучших матчей за «Зенит». Если бы не Акинфеев, ждать его первый гол за клуб пришлось бы не годы, как предрекал итальянец. В общем, Антон — на правильном пути.