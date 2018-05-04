Ещё
Баскетболистки Севастополя победили в турнире в честь Дня возрождения карачаевского народа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Баскетболистки Севастополя победили в турнире в честь Дня возрождения карачаевского народа 

ТАСС 1 час назад
ЧЕРКЕССК, 4 мая. /ТАСС/. Команда Севастополя стала чемпионом турнира по баскетболу в честь Дня возрождения карачаевского народа после депортации 1943 года, завершившегося в пятницу в Черкесске (Карачаево-Черкесия), сообщили ТАСС в оргкомитете соревнований.
"В этом турнире, который проводился в 12-й раз, участвуют молодые баскетболистки. В этом году выступали спортсменки 2007-2008 годов рождения. Приехали шесть команд из разных городов страны, каждая из которых провела по пять встреч. Чемпион турнира — сборная Севастополя, уверено победившая во всех играх", — сказал член оргкомитета.
Второе и третье места завоевали баскетболистки из Волгограда и Ростова-на-Дону. «География турнира ежегодно расширяется. В этом году в нем впервые принимали участие две команды из Севастополя», — добавил собеседник агентства.
Соревнования проходили с 30 апреля по 4 мая в спорткомплексе «Юбилейный» в Черкесске. В рамках пятидневного турнира состоялось 30 игр.
День возрождения карачаевского народа отмечается 3 мая, в день прибытия на историческую родину в 1957 году первого эшелона с карачаевцами, которые 2 ноября 1943 года были высланы в Казахстан и Среднюю Азию.
Карачаевский народ был первым репрессированным народом Северного Кавказа. В ссылке из 70 тыс. депортированных карачаевцев погибли более 43 тыс. человек, из которых 22 тыс. — дети. С исконных мест проживания позднее также были выселены чеченцы, балкарцы и ингуши. Право вернуться на родную землю репрессированные народы получили 9 января 1957 года.
ТАСС: последние новости
Космонавт Артемьев снял видео "исчезающей" Луны Машина УФСИН с пятью осужденными попала в ДТП в Ленинградской области РФС: процесс выдачи лицензий "Тосно" и "Авангарду" завершится 14 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне громят французов53
Сборная России разгромила Францию14
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Федор Емельяненко не посмотрит на бой брата
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании202
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение