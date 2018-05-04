Российский космонавт показал «исчезающую» Луну

На кадрах видно, как Луна медленно приближается к горизонту планеты Земля.

"Сейчас еще чуть-чуть и до атмосферы дойдет", — комментирует происходящее Артемьев.

Естественный спутник медленно «исчезает» в голубоватой газовой оболочке Земли, не доходя до кромки планеты.