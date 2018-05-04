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Российский космонавт показал «исчезающую» Луну
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Российский космонавт показал «исчезающую» Луну 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российский космонавт Олег Артемьев опубликовал видео лунного заката. Запись была сделана на борту МКС.
На кадрах видно, как Луна медленно приближается к горизонту планеты Земля.
"Сейчас еще чуть-чуть и до атмосферы дойдет", — комментирует происходящее Артемьев.
Естественный спутник медленно «исчезает» в голубоватой газовой оболочке Земли, не доходя до кромки планеты.
Сейчас на МКС находятся россияне Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, представители США Скотт Тингл, Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд, а также японец Норисигэ Канаи.
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