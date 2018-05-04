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Массимо Каррера: «Не критикую игроков, исходя из того, забивают они или нет»
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Массимо Каррера: «Не критикую игроков, исходя из того, забивают они или нет» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что на данный момент цель красно-белых — второе место в чемпионате России. Он подчеркнул, что вопрос чемпионства не в руках его команды.
— Вас беспокоит, что команда мало забивает в последних матчах?
— Лучше создавать 15 моментов. Порой из них удается реализовать один, а когда-то семь-восемь. Их главное создавать, а нападающие по возможности будут их использовать. Работаем на тренировках, чтобы создавать моменты и не пропускать. Бывает, что везет и ты много забиваешь, а бывает, что при первой ошибке забивают тебе.
— Это вопрос пихологии нападающих?
— Это касается любых нападающих, не только спартаковских. Не критикую игрока исходя из того, забивает он или нет. Моя критика исходит из того, что игрок делает на поле для команды и как он работает в недельном цикле.
— Завтра перед игрой с «Ростовом» вы будете знать результат матча «Локомотива» и "Зенита". Это повлияет на вашу игру?
— Для нас важнее результат нашей встречи. Мы должны смотреть на себя и провести этот матч с максимальной самоотдачей.
— Но игра соперников важна для вас.
— Это вопрос игрокам. Не думаю, что тот матч повлияет на нас. На данный момент наша цель — второе место.
— Первое уже не цель?
— «Локомотив» должен проигрывать. Мы можем набрать максимум шесть очков. У «Локомотива» есть все возможности, чтобы выиграть чемпионство. Все зависит от них. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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