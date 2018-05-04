Каким был лучший тренер в истории СССР Валерий Лобановский

На протяжении многих лет заслуженный тренер СССР В. В. Лобановский тренировал киевский футбольный клуб «Динамо» и трижды — сборную СССР по футболу. Среди коллег по спорту он имел неоднозначную репутацию — несмотря на мнение независимых экспертов, считавших Лобановского одним из лучших тренеров футбольных команд за последние полвека.

Начало начал

Валерий Лобановский был в футболе со школьной скамьи, учился в киевских футбольных спортшколах до второй половины 50-х годов. За киевское «Динамо» начал играть с 1955 года. Как отмечают авторы книги «Украинский футбол: легенды, герои скандалы в спорах хохла и москаля» И Рабинер и А. Франков, Лобановский как футболист отличался неординарным мышлением, 1960 году он стал лучшим бомбардиров клуба. За свою игровую карьеру Валерий Лобановский в более чем 250 матчах забил 71 гол.

Не теоретик, но практик

В 70-х 29-летний В. В. Лобановский начинает тренерскую карьеру. Одно из самых популярных печатных изданий об отечественном спорте «Спорт-Экспересс» писало, что у Лобановского в свое время были разногласия с тренером минского «Динамо» Эдуардом Малафеевым. Малафеева называли основоположником «искреннего (романтического) футбола», тогда как Лобановский был «прагматиком». Сравнивать методики тренерской работы в советское время было модно, и главред еженедельника «Футбол-Хоккей» Л. Филатов в своей книге «Наедине с футболом» писал, что Лобановский в числе других тренеров нового поколения делает ставку на принципиально другой футбол — под эту спортивную дисциплину подводится научная основа, наставники используют последние разработки в области медицины и иных областей и сфер деятельности, напрямую не связанных с данным видом спорта. В сезоне 1975 года киевское «Динамо», команду которого тренировали О. Базилевич и В. Лобановский, выиграло Кубок кубков, Суперкубок и чемпионат СССР. Как вспоминают современники В. В. Лобановского, он мыслил стратегией футбола, его квинтэссенцией. Валерий Лобановский всегда старался настраивать свою команду на результат.

Техника Лобановского

Бывшие члены команды В. В. Лобановского говорят, тренер предпочитал, чтобы его игроки побеждали дома, а в гостях, на выезде, играли вничью. Тренировки киевского «Динамо» были похожи на предполетную подготовку космонавтов — футболисты усиленно отрабатывали определенные упражнения, занимались физподготовкой. Добиться необходимой формы готовности нужно было только следуя определенному стандарту, разработанному В. В. Лобановским и свято соблюдавшемуся игроками команды.

Бесконечный матч…

Так называется книга В. В. Лобановского, изданная в СССР в 1989 году. В ней Валерий Васильевич описывает историю своей тренерской работы в Советском Союзе. Лобановский за первые годы своей тренерской работы вывел днепропетровский «Днепр» в Высшую лигу, затем в киевском «Динамо» за 17 лет работы 8 раз сделал его чемпионом СССР и шестикратным обладателем Кубка Советского Союза. Трижды Лобановский тренировал сборную Советского Союза, в 1976 году советские футболисты по его руководством заняли третье место на Олимпиаде. В начале 90-х В. В. Лобановский интенсивно поработал за рубежом — тренировал сборные ОАЭ, Кувейта. По словам вице-президента Фонда имени В. В. Лобановского Валерия Горбика, в ОАЭ Валерий Васильевич тренировал не только национальную, но и юношескую, молодежные команды. Лобановский не делал скидок на личности футболистов, и со всеми разговаривал на равных. Внутренние интриги в команде вынудили его перейти на тренерскую работу в команду Кувейта. Обе команды — и ОАЭ, и Кувейта, В. В. Лобановский сыграли на Кубке Азии, что для них само по себе было достижением. В конце 90-х тренер вернулся в свой клуб «Динамо» и в кратчайшие сроки вывел его на европейский уровень — украинские футболисты были в полуфинале Лиги чемпионов, в качестве тренера сборной страны Лобановский сумел добиться выхода сборной Украины в плей-офф отборочного круга Чемпионата мира по футболу — 2002. … Весной того же года В. В. Лобановский скончался — не выдержало сердце. Через два дня после смерти выдающегося тренера ему присвоили звание Героя Украины.