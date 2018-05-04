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Шаттлы будут возить болельщиков до «Ростов-Арены» и после ЧМ
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Шаттлы будут возить болельщиков до «Ростов-Арены» и после ЧМ 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Мы заинтересованы в том, чтобы после чемпионата была заполняемость стадиона. Все, что показало себя как востребованный, эффективный механизм сохранится и после ЧМ. Отмечу, что для на третий тестовый матч организуем 150 бесплатных шаттлов. Ожидается, что 13 мая будет полная заполняемость стадиона — более 40 тысяч болельщиков», — отметил Иванов.
Он добавил, что третий тестовый матч — это полное копирование условий, которые будут на ЧМ. 13 мая ограничат движение на многих участках дорог. Театральную площадь перекроют до конца ЧМ. Во время мундиаля будут задействованы более 170 шаттлов.
13 мая состоится торжественное открытие «Ростов-Арены», футбольный клуб «Ростов» сыграет с «Уралом».
В 2018 году пройдет 21-й чемпионат мира по футболу. Его финальная часть пройдет с 14 июня по 15 июля. «Ростов Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).
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