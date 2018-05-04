Ещё
А. Ребров: всегда приятно увидеться и обменяться рукопожатием с Карпиным
Далее:
Читайте также:
Ещё

А. Ребров: всегда приятно увидеться и обменяться рукопожатием с Карпиным 

Чемпионат.com 1 час назад
Вратарь «Спартака» Артём Ребров перед домашним матчем 29-го тура РФПЛ с «Ростовом», который состоится 5 мая, признался, что будет рад вновь встретиться с главным тренером ростовчан Валерием Карпиным.
«Конечно, приятно. Карпин это тот тренер, при котором я оказался в «Спартаке». Всегда приятно увидеться с ним, обменяться рукопожатием. Плюс там много ребят, кто поиграл в «Спартаке». Но сейчас нам надо оставить все отношения за пределами поля. Игра будет нелёгкой», — передаёт слова Реброва корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Напомним, Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2012 год и с 2012 по 2014 год.
Чемпионат.com: последние новости
Каррера — об интересе «Ювентуса»: очень приятно, но я думаю только о «Спартаке» Каррера: «Спартак» зависит только от самого себя, а титул — от «Локомотива» «Локомотив» подпишет новый контракт с Сёминым
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне громят французов53
Сборная России разгромила Францию14
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Федор Емельяненко не посмотрит на бой брата
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании202
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение