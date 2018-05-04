А. Ребров: всегда приятно увидеться и обменяться рукопожатием с Карпиным

Вратарь «Спартака» Артём Ребров перед домашним матчем 29-го тура РФПЛ с «Ростовом», который состоится 5 мая, признался, что будет рад вновь встретиться с главным тренером ростовчан Валерием Карпиным «Конечно, приятно. Карпин это тот тренер, при котором я оказался в «Спартаке». Всегда приятно увидеться с ним, обменяться рукопожатием. Плюс там много ребят, кто поиграл в «Спартаке». Но сейчас нам надо оставить все отношения за пределами поля. Игра будет нелёгкой», — передаёт слова Реброва корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов Напомним, Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2012 год и с 2012 по 2014 год.