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Назван топ-20 самых популярных роликов на YouTube-канале «МУЛЬТ»
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Назван топ-20 самых популярных роликов на YouTube-канале «МУЛЬТ» 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
YouTube-канал «МУЛЬТ» назвал топ-20 самых популярных у зрителей серий. Первое место, конечно, за «Сказочным патрулем». Серия «Как стать звездой» набрала почти 11 миллионов просмотров!
На втором месте — «Домик» («Деревяшки») с 10 миллионами просмотров, а замыкает тройку серия «Динозаврик» из мультсериала «Ми-ми-мишки» с 9 миллионами просмотров.
Любовь зрителей распределилась почти поровну между мультсериалами «Лео и Тиг», «Ми-ми-мишки» и «Сказочный патруль». Посмотреть весь список и пересмотреть любимые серии мультсериалов можно в плейлисте «Мульт ТОП-20 самых классных мультиков».
Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.
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