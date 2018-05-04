Назван топ-20 самых популярных роликов на YouTube-канале «МУЛЬТ»

YouTube-канал «МУЛЬТ» назвал топ-20 самых популярных у зрителей серий. Первое место, конечно, за «Сказочным патрулем». Серия «Как стать звездой» набрала почти 11 миллионов просмотров!

На втором месте — «Домик» («Деревяшки») с 10 миллионами просмотров, а замыкает тройку серия «Динозаврик» из мультсериала «Ми-ми-мишки» с 9 миллионами просмотров.

Любовь зрителей распределилась почти поровну между мультсериалами «Лео и Тиг», «Ми-ми-мишки» и «Сказочный патруль». Посмотреть весь список и пересмотреть любимые серии мультсериалов можно в плейлисте «Мульт ТОП-20 самых классных мультиков».

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