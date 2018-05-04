Каррера — об интересе «Ювентуса»: очень приятно, но я думаю только о «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что он рассматривается «Ювентусом» как один из кандидатов на должность главного тренера. «Мне очень приятно, но в данный момент я думаю только о „Спартаке“. Я с детства болею за „Ювентус“, играл там. Когда-нибудь было бы прикольно потренировать „Ювентус“. Тем более я уже работал там с Конте», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов Напомним, Каррера играл за «Ювентус» с 1991 по 1996 год, а в недавнем прошлом работал в тренерском штабе туринцев при главном тренере Антонио Конте.