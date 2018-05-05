Каррера: у «Спартака» было желание победить, потому что есть важная цель

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу в домашнем матче 29-го тура РФПЛ с «Ростовом» (2:0).

«Мы и в первом тайме хорошо вели игру. Потом немного поменяли схему, старались больше играть между линиями и забили два хороших гола. Поздравляю ребят.

Пашалич вышел играть в обороне, потому что у меня не было других защитников. Он провёл хороший матч, как и все остальные защитники и игроки других амплуа.

Что касается замен, то, если хочешь победить, надо рисковать. Нельзя сидеть в обороне, необходимо атаковать. У «Спартака» было желание победить, потому что есть важная цель. Ребята выложились на сто процентов, и мы победили», — сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».