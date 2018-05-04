Артем Ребров: «Не могу обсуждать тренерские перестановки» 

Вратарь "Спартака" Артем Ребров перед матчем 29-го тура чемпионата России отметил, что в команде не будут обращать внимания на результат матча «Локомотив» — "Зенит". Также он отказался комментировать новость об уходе из клуба ассистента главного тренера Романа Пилипчука.
— Массимо Каррера сказал, что цель «Спартака» — второе место, но перед выходом на поле вы будете знать результат матча «Локомотив» — «Зенит». Это повлияет на игру?
— Хочется сказать, что не будем обращать внимания на тут матч, но кто-то увидит, как играют конкуренты. Нам надо отстраниться и думать сперва о «Ростове», потом о «Динамо».
— Были предпосылки по уходу из «Спартака Романа Пилипчука?
— Я не могу обсуждать тренерские перестановки. Мое дело выходить на поле, а не обсуждать такие моменты.
— Вы приняли участие в конкурсе „Мисс „Спартак“. Что понравилось?
— Вчера был классный вечер. Отличная традиция. Сегодня думаю о матче с „Ростовом“. Он уже завтра.
— В „Ростове“ много бывших спартаковцев. Будет приятно с ним пересечься?
— Конечно. При Валерии Карпине я оказался в „Спартаке. Там много ребят, с которыми играл, много друзей, но нам нужен результат, и все это останется за пределами поля. Матч ожидается тяжелый. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)