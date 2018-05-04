Артем Ребров: «Не могу обсуждать тренерские перестановки»

— Массимо Каррера сказал, что цель «Спартака» — второе место, но перед выходом на поле вы будете знать результат матча «Локомотив» — «Зенит». Это повлияет на игру?

— Хочется сказать, что не будем обращать внимания на тут матч, но кто-то увидит, как играют конкуренты. Нам надо отстраниться и думать сперва о «Ростове», потом о «Динамо».

— Были предпосылки по уходу из «Спартака Романа Пилипчука?

— Я не могу обсуждать тренерские перестановки. Мое дело выходить на поле, а не обсуждать такие моменты.

— Вы приняли участие в конкурсе „Мисс „Спартак“. Что понравилось?

— Вчера был классный вечер. Отличная традиция. Сегодня думаю о матче с „Ростовом“. Он уже завтра.

— В „Ростове“ много бывших спартаковцев. Будет приятно с ним пересечься?