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Гвардиола: «Я много раз говорил, что „Манчестер Сити“ пока не готов к борьбе за все трофеи»
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Гвардиола: «Я много раз говорил, что „Манчестер Сити“ пока не готов к борьбе за все трофеи» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о неготовности его команды к доминированию в Европе.
"Поверьте мне, я хотел бы быть в финале Лиги Чемпионов и выиграть этот турнир. Но туда попали «Ливерпуль» и "Реал", которые этого заслуживают. Также я хотел бы выиграть Кубок Англии, но мы проиграли «Уигану». Такое случается в футболе. Я много раз говорил, что «Манчестер Сити» пока не готов к борьбе за все трофеи в турнирах, в которых принимает участие. Но мы движемся в этом направлении" — приводит слова Гвардиолы Sportsmole.
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