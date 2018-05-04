Гвардиола: «Я много раз говорил, что „Манчестер Сити“ пока не готов к борьбе за все трофеи»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о неготовности его команды к доминированию в Европе. "Поверьте мне, я хотел бы быть в финале Лиги Чемпионов и выиграть этот турнир. Но туда попали «Ливерпуль» и "Реал" , которые этого заслуживают. Также я хотел бы выиграть Кубок Англии, но мы проиграли «Уигану». Такое случается в футболе. Я много раз говорил, что «Манчестер Сити» пока не готов к борьбе за все трофеи в турнирах, в которых принимает участие. Но мы движемся в этом направлении" — приводит слова Гвардиолы Sportsmole.