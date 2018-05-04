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Аналитик «Зенита» расскажет, почему голы ничего не говорят об эффективности команды
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Аналитик «Зенита» расскажет, почему голы ничего не говорят об эффективности команды 

Советский спорт 1 час назад
«Science Slam Football» пройдет 5 мая в 20:00 в творческом пространстве «Пальма».
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