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Овечкин проиграл, Каррера гасит ситуацию с Пилипчуком, Тарасов угодил в скандал
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Овечкин проиграл, Каррера гасит ситуацию с Пилипчуком, Тарасов угодил в скандал 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 4 мая.
БИТВА. Малкин ответил Овечкину победной шайбой в прыжке. А закончилось все дракой Новость о трехматчевой дисквалификации нападающего «Вашингтона» Тома Уилсона за атаку в голову форварда «Питтсбурга» Зака Эстон-Риза в третьей встрече, кажется, всерьез заняла умы участников серии. Без Уилсона на льду хоккеисты «Питтсбурга» чувствовали себя куда свободнее и спокойнее, чем в прошлых встречах. В итоге уверенная победа действующих чемпионов — 3:1. Счет в серии сравнялся (2-2), теперь все продолжится в Вашингтоне.
РАСКЛАДЫ. «Локо» или "Спартак": как красно-белым сохранить титул? До окончания чемпионата России остается всего два тура. И бесспорным фаворитом выглядит «Локомотив». Команде достаточно одержать хотя бы одну победу в двух оставшихся встречах или ни разу в них не проиграть. Однако календарь у «Локо» не из простых. А что же «Спартак» и остальные — расскажем в раскладах.
ТЕРПЕНИЕ. Почему Каррера — красавчик, и кто кому скажет спасибо Объясняем, почему главный тренер «Спартака» берет верх во внутриклубной борьбе. После вчерашнего заявления отношение к Роману Пилипчуку глобально поменялось. Тогда как вокруг Карреры фанаты готовы снова сплотиться. А знаете почему? Не только потому, что Массимо стал первым после Олега Романцева тренером, при котором «Спартак» стал чемпионом. Просто он ведет себя по-мужски — вот так все просто и банально. Создал суперобраз без всяких пиарщиков.
ЧМ-2018. Сильнейшая сборная — Швеция, а не Канада. Россия — четвертая и уступает США Сегодня в Дании стартовал чемпионат мира по хоккею. И пока турнир только на заре стоит рассказать, за кем нужно следить особенно пристально. Михаил ЗИСЛИС сделал разбор составов топ-сборных на ЧМ.
СТАВКИ. Самый важный чемпионат мира для России. В руках сборной — судьба нашего хоккея Этот чемпионат будет необычайно важным. Вероятно, самым значимым и определяющим для российского хоккея за последние десять лет. Победа в Квебеке в 2008 году открыла для него золотую эру: четыре титула и регулярные призовые места на чемпионатах мира, создание и взлет КХЛ и, наконец, долгожданное олимпийское золото в Пхенчахане. В настоящий момент положение дел как никогда опасное…
ЭКСКЛЮЗИВ. Матиас Краневиттер: «За спортивный результат в »Зените" отвечает вся команда" Аргентинский полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер перед игрой с «Локомотивом» в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему команда не достигла поставленных целей, какая атмосфера царит в раздевалке и заслуженно ли критикуют главного тренера Роберто Манчини.
СКАНДАЛ. Болельщик «Спартака» утверждает, что его ударил Тарасов. Игрок это отрицает В редакцию «СЭ» обратился болельщик «Спартака» Андрей Измайлов. По его словам, у него случился конфликт с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Тарасовым. Это якобы произошло 1 мая в одном из ресторанов Москвы поздно вечером, во время просмотра полуфинала Лиги чемпионов "Реал" — «Бавария». «СЭ» разбирается в ситуации. «Пройти мимо», проигнорировав обращение болельщика, мы не имели права — из-за серьезности обвинений, предъявляемых с его стороны.
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Спорт-Экспресс: последние новости
Массимо Каррера: "Глушаков, Максимович и Зе Луиш не сыграют с "Ростовом". Таски в порядке" Артем Ребров: "Не могу обсуждать тренерские перестановки" Гвардьола уверен, что Агуэро восстановится к ЧМ-2018
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