Дуайт Йорк: «МЮ» забивает мяч, а потом сидит в обороне. Это полное дерьмо

«Люди платят деньги, и хотят видеть атакующий футбол. Помню, мы сыграли против „Ливерпуля“ и за весь матчи нанесли всего один удар. Это не „МЮ“.

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Все болельщику ждут, что один из талантливых футболистов создаст момент и поможет выиграть матч. «Юнайтед» забивает мяч, а потом сидит в обороне. Мы так не играли. Это полное дерьмо.

Думаю, «МЮ» смог бы стать чемпионом Англии, будь главным тренером Хосеп Гвардиола. «Сити» сделал это потому, что играл в атакующий футбол. Только не говорите мне, что у «МЮ» слабее исполнители в атаке. Разница лишь в том, что Гвардиола предпочитает идти в атаку, а Моуринью — забить один гол и отсиживаться в обороне", — приводит слова Йорка Goal.