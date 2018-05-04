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Дуайт Йорк: «МЮ» забивает мяч, а потом сидит в обороне. Это полное дерьмо
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Дуайт Йорк: «МЮ» забивает мяч, а потом сидит в обороне. Это полное дерьмо 

Советский спорт 55 минут назад
«Люди платят деньги, и хотят видеть атакующий футбол. Помню, мы сыграли против „Ливерпуля“ и за весь матчи нанесли всего один удар. Это не „МЮ“.
Жозе Моуринью: Высокие ожидания от »Манчестер Юнайтед" — это моя вина
Все болельщику ждут, что один из талантливых футболистов создаст момент и поможет выиграть матч. «Юнайтед» забивает мяч, а потом сидит в обороне. Мы так не играли. Это полное дерьмо.
Думаю, «МЮ» смог бы стать чемпионом Англии, будь главным тренером Хосеп Гвардиола. «Сити» сделал это потому, что играл в атакующий футбол. Только не говорите мне, что у «МЮ» слабее исполнители в атаке. Разница лишь в том, что Гвардиола предпочитает идти в атаку, а Моуринью — забить один гол и отсиживаться в обороне", — приводит слова Йорка Goal.
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