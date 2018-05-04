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Дортмундская «Боруссия» показала домашнюю форму на сезон-2018/19
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Дортмундская «Боруссия» показала домашнюю форму на сезон-2018/19 

Чемпионат.com 53 минуты назад
Дортмундская «Боруссия» на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» представила домашний комплект формы, который будет использоваться в сезоне-2018/19.
Форма выполнена в классических цветах клуба — жёлтом и чёрном.
На данный момент «Боруссия» занимает третье место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Дортмундская команда на два очка отстаёт от идущего на второй строчке «Шальке-04» и на три балла опережает «Хоффенхайм», занимающий четвёртое место.
Видео доступно на официальной странице «Боруссии» в социальной сети «Твиттер».
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