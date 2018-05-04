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Ростовские власти ожидают до 60% иностранных болельщиков на матчах ЧМ-2018
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Ростовские власти ожидают до 60% иностранных болельщиков на матчах ЧМ-2018 

ТАСС 52 минуты назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая. /ТАСС/. Иностранные болельщики на матчах чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону могут составить около 60% всех зрителей стадиона «Ростов— Арена», который вмещает 45 тыс. человек. Об этом сказал журналистам в пятницу директор муниципального бюджетного учреждения «Центр интеллектуальных транспортных систем» Василий Зырянов.
"До 60% могут составить иностранные болельщики. Мексика заявила 20 тыс. человек, Бразилия — еще больше. Мы к этому готовимся, в том числе готовим систему навигации, чтобы иностранные болельщики могли свободно ориентироваться в городе", — сказал Зырянов.
По его словам, зарубежными гостями будут востребованы пешеходные маршруты, которые предусмотрены в городе при подготовке к чемпионату. «Чемпионат мира — это всегда праздник. Те же мексиканцы приедут сюда в сомбреро, с национальными инструментами, они превратят свое шествие на стадион в шоу! Мексиканцы, бразильцы — им нужны пешеходные маршруты», — добавил он.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей мирового первенства. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).
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