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Алжир хочет принять чемпионат африканских наций в 2022 году
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Алжир хочет принять чемпионат африканских наций в 2022 году 

Спорт-Экспресс 46 минут назад
Пока это единственная заявка на данный турнир, в котором принимают участие только футболисты, которые выступают в Африке.
В 2020 году этот чемпионат примет Эфиопия.
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