Прогнозы на матчи «Челси» — «Ливерпуль» и «Барселона» — «Реал Мадрид»

«Ливерпуль», конечно, устал, зато мерсисайдцы ни разу не проигрывали «Челси» в последних шести матчах АПЛ «Челси» — «Ливерпуль» Ставки: «Ливерпуль» не проиграет за 1.67, тотал меньше 2,5 мячей за 2.12, «Ливерпуль» будет вести в счёте более 0,5 минуты за 1.87 в БК «Фонбет» (Сделать ставку). «Челси» отчаянно пытается забраться в зону Лиги чемпионов, но шансы невелики: от идущего четвёртым «Тоттенхэма» синих отделяет пять очков при игре в запасе, от «Ливерпуля» — шесть. Ничьей мерсисайдцам хватит, чтобы окончательно перевести надежды подопечных Антонио Конте на топ-4 в разряд сугубо теоретических. Главный козырь лондонцев — преимущество в свежести, ведь красные уже давно играют по 2 матча за неделю. При энергозатратном стиле игры и травмах сразу нескольких полузащитников нагрузка на оставшихся игроков центра поля существенно возрастает. В ответном матче с «Ромой» мерсисайдцы показали непривычно слабое движение, и далеко не факт, что расслабленность повлияла на это сильнее, чем банальная усталость.

Юрген Клопп по-прежнему не может рассчитывать на Эмре Джана (и Жоэля Матипа), тяжелейшую травму получил Алекс Окслейд-Чемберлен , а Адам Лаллана только набирает форму после повреждения. Поэтому в центре поля у «Ливерпуля» почти наверняка снова выйдет тройка Хендерсон-Вейналдум-Милнер: каждый из этих игроков провёл на поле в Риме все 90 минут, а потому после перерыва у синих наверняка будет преимущество в движении. Качество выкошенной травмами «скамейки» не позволяет Клоппу активно использовать ротацию без потери качества, поэтому вариантов у гостей немного. У «Челси» ситуация с составом получше: после дисквалификации вернулся левый защитник Маркос Алонсо , полузащитник Дэнни Дринкуотер залечил травму паха, а потому список потерь ограничивается Давидом Луисом и Итаном Ампаду — едва ли Антонио Конте видел в них главных надежд команды. Поскольку «Ливерпуль» устроит и ничья, положение мерсисайдцев выглядит неплохо даже на фоне тяжёлого календаря: действовать вторым номером и караулить контратаки подопечные Клоппа любят больше всего, наверняка именно так они и сыграют. А вот «Челси» придётся идти вперёд и стараться вести игру, что в нынешнем сезоне получается у них далеко не лучшим образом. Считать «Ливерпуль» фаворитом встречи сложно, но всё же вера букмекеров в «Челси» слишком сильна: вариант «гости не проиграют» за 1.67 — это очень недурно. «Челси» ни разу не победил в последних шести встречах Премьер-лиги с «Ливерпулем» (три ничьи и три поражения): более долгой серии у синих не было уже очень давно (10 игр без побед над мерсисайдцами с 1985 по 1990 год). Преимущество своего поля тоже не стоит переоценивать: «Ливерпуль» выиграл последние две игры Премьер-лиги на «Стэмфорд Бридж» (3:1 и 2:1). Если хотите рискнуть, можно заиграть ничью за мощные 3.60, но вариант «Х2» тоже хорош: учитывая посредственную игру лондонцев, недавнюю историю противостояния и эмоциональный подъём красных после выхода в финал Лиги чемпионов, давать на хозяев чуть больше «двойки» как-то сомнительно. (Сделать ставку) В шести последних встречах соперников стабильно забивали обе команды, но на этот вариант дают скромные 1.50 — на фоне проблем Альваро Мораты и календаря мерсисайдцев выглядит довольно рискованно. В этом матче фактически решается судьба путёвки в Лигу чемпионов, поэтому игра может получиться более закрытой, чем обычно. Даже рискованная ставка «тотал меньше 2,5» за 2.12 смотрится интереснее. «Ливерпуль» не забил в минувшем туре в ворота «Сток Сити» (0:0), а двух сухих встреч подряд в АПЛ у красных не было аж с августа 2015 года, когда команду тренировал Брендан Роджерс . Атака мерсисайдцев сейчас очень горяча, а с учётом напряженного графика гости наверняка постараются агрресивно начать игру и открыть счёт, чтобы в дальнейшем отойти назад и не тратить силы зря.

В связи с этим можно рассмотреть варианты «Ливерпуль» будет вести в счёте более 0,5 минуты" за 1.87 и «Ливерпуль» забьёт первым" за 2.15. Скорее всего, преимущество хозяев в свежести проявится уже после перерыва, когда обе команды подустанут.

«Барселона» — « Реал Мадрид» Ставки: победа «Барселоны» за 1.72, «обе забьют — нет» за 3.60, тотал меньше 4 за 1.62 в БК «Фонбет» (Сделать ставку) От ставок на «класико» лучше воздержаться (или по крайней мере подождать объявления стартовых составов), так что все предложения довольно условны. По слухам, мадридцы могут выставить на игру полурезервный состав, и отмахиваться от этих сомнительных данных не очень благоразумно. Зинедин Зидан информацию не подтвердил, но и на полноценное опровержение его слова не тянут. Оно и понятно — зачем раскрывать карты за сутки до игры?