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В Ярославле пять из семи щенков, спасённых из помойки, погибли
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В Ярославле пять из семи щенков, спасённых из помойки, погибли 

76.ru 46 минут назад
Фото: 76.ru
Пять из семи щенков, которых из помойки спасла девушка в посёлке Некрасовское, погибли.
Наиболее вероятной причиной их гибели ветеринары назвали переохлаждение.
— Сначала умерли два щенка, а через пару дней еще трое, — рассказала спасшая щенков Любовь Кононова. — Скорее всего, они переохладились, пока лежали в пакете. Они еще такие крохи, что им даже капельницы не могут поставить. Двое оставшихся: мальчишка и девчушка борются за жизнь изо всех сил.
Любовь нашла щенков в мусорном контейнере в конце апреля. Малышей, которым всего была пара дней, выкинули в мусорку. Для щенков через соцсети нашли кормящую собаку, и их привезли в Ярославль.
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