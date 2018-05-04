В Ярославле пять из семи щенков, спасённых из помойки, погибли

Пять из семи щенков, которых из помойки спасла девушка в посёлке Некрасовское, погибли.

Наиболее вероятной причиной их гибели ветеринары назвали переохлаждение.

— Сначала умерли два щенка, а через пару дней еще трое, — рассказала спасшая щенков Любовь Кононова. — Скорее всего, они переохладились, пока лежали в пакете. Они еще такие крохи, что им даже капельницы не могут поставить. Двое оставшихся: мальчишка и девчушка борются за жизнь изо всех сил.

Любовь нашла щенков в мусорном контейнере в конце апреля. Малышей, которым всего была пара дней, выкинули в мусорку. Для щенков через соцсети нашли кормящую собаку, и их привезли в Ярославль.