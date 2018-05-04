Олоногова считает, что сама подарила сопернице два балла, проиграв в финале ЧЕ по борьбе

КАСПИЙСК, 4 мая. / ТАСС /. Россиянка Ирина Олоногова, ставшая обладательницей серебряной медали чемпионата Европы по спортивной борьбе в весовой категории до 57 кг, сама подарила сопернице по финалу два балла. Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления.

В финале турнира, проходящего в Каспийске, 28-летняя спортсменка проиграла болгарке Биляне Дудовой — 0:6.

"Я поторопилась, прыгнула сопернице в ноги и подарила ей два балла. Когда ты проигрываешь, забываешь о защите — болгарке оставалось только ловить меня на ошибках, что у нее с успехом получилось", — отметила Ологонова.

Спортсменка рассказала, что долгое время не могла работать в полную силу из-за травмы. «В 2018 году я еще не выступала, у меня была операция на колено. Казалось бы, восстановилась осенью прошлого года, но на турнире снова его травмировала — минус полтора месяца. В начале года снова», — сообщила она.

Ологонова рассказала, что на контрольные схватки в Сочи перед чемпионатом Европы она выходила с температурой. «Шла бороться на контрольные с температурой, здесь постоянно думала как отборюсь после всего этого. Так что в принципе я рада, что есть медаль, опыт помог. Сейчас надо закачивать это колено и работать дальше, чтобы в августе как следует выступить на чемпионате России, отобраться на чемпионат мира и взять там реванш», — добавила спортсменка.

Чемпионат Европы в Каспийске завершится 6 мая.