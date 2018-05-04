Ещё
Олоногова считает, что сама подарила сопернице два балла, проиграв в финале ЧЕ по борьбе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олоногова считает, что сама подарила сопернице два балла, проиграв в финале ЧЕ по борьбе 

ТАСС 1 час назад
КАСПИЙСК, 4 мая. /ТАСС/. Россиянка Ирина Олоногова, ставшая обладательницей серебряной медали чемпионата Европы по спортивной борьбе в весовой категории до 57 кг, сама подарила сопернице по финалу два балла. Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления.
В финале турнира, проходящего в Каспийске, 28-летняя спортсменка проиграла болгарке Биляне Дудовой — 0:6.
"Я поторопилась, прыгнула сопернице в ноги и подарила ей два балла. Когда ты проигрываешь, забываешь о защите — болгарке оставалось только ловить меня на ошибках, что у нее с успехом получилось", — отметила Ологонова.
Спортсменка рассказала, что долгое время не могла работать в полную силу из-за травмы. «В 2018 году я еще не выступала, у меня была операция на колено. Казалось бы, восстановилась осенью прошлого года, но на турнире снова его травмировала — минус полтора месяца. В начале года снова», — сообщила она.
Ологонова рассказала, что на контрольные схватки в Сочи перед чемпионатом Европы она выходила с температурой. «Шла бороться на контрольные с температурой, здесь постоянно думала как отборюсь после всего этого. Так что в принципе я рада, что есть медаль, опыт помог. Сейчас надо закачивать это колено и работать дальше, чтобы в августе как следует выступить на чемпионате России, отобраться на чемпионат мира и взять там реванш», — добавила спортсменка.
Чемпионат Европы в Каспийске завершится 6 мая.
ТАСС: последние новости
Геркус: Семин имеет полное доверие и поддержку руководства ФК "Локомотив" Футболисты "Спартака" Глушаков, Максимович и Зе Луиш не сыграют в матче с "Ростовом" Монтаж инфраструктуры фанзоны ЧМ-2018 начался в Калининграде
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе8
Сборная России разгромила Францию65
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Тарасова прошлась по «Льду»
Россияне громят французов55
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение