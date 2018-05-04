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Оршуш: верила, что выиграю — ни минуты не думала о том, что проиграю
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Оршуш: верила, что выиграю — ни минуты не думала о том, что проиграю 

Чемпионат.com 36 минут назад
Россиянка Стальвира Оршуш, завоевавшая золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе в Каспийске в весовой категории до 53 кг, прокомментировала свой успех.
«Благодарна всем, кто мне помогает. В этом году мы составили план, по которому я готовилась к соревнованиям. На сборах у меня получалось не всё гладко, как на ковре, но я терпела, боролась, и вот результат. Верила, что выиграю — ни минуты не думала о том, что проиграю. В одной из последних встреч получила травму плеча, но наш доктор меня исцелил: мази, компрессы, чуть ли не молился на моё плечо! И вылечил. Нет никакой проблемы в том, что мой тренер Максим Максимович Молонов работает со сборной Финляндии. Ему как хорошему специалисту предложили там работу, и это здорово. Я туда приезжаю, там хорошие спарринги, есть с кем побороться», — передает корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.
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