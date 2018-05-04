Оленю‑предсказателю ЧМ‑2018 задали тестовые вопросы в Химках

В подмосковных Химках провели тестовое испытание оленя-предсказателя чемпионата мира по футболу, которого выбрали путем голосования, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В контактном зоопарке «Ковчег», который располагается в парке имени Льва Толстого , провели первое тестовое испытание северного оленя Яши. Напомним, что голосование за животное — предсказателя результата чемпионата, проходило в официальной группе администрации в соцсети «ВКонтакте», — говорится в сообщении.

Процедура ответа на вопрос проводилась следующим образом: под табличками «Да» и «Нет» были расположены две миски с одинаковым кормом. Яша делала выбор сразу после того, как задавался вопрос. Из трех заданных вопросов, парнокопытным оракулом было выбрано два отрицательных ответа, один — положительный.

Всего в голосовании кандидатов было трое — гусь Евгений, кенгуру Снежок и северный олень Яша. Из почти 600 голосов, за Яшу было отдано две с половиной сотни. Второе место по итогам голосования досталось кенгуру, а на третьем месте расположился гусь Евгений — 180 и 154 голоса соответственно.

Контактный зоопарк «Ковчег» работает с 10:00 до 18:00 во все дни кроме понедельника и расположен в парке имени Толстого вблизи колеса обозрения. Вход в парк бесплатный.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».