Туринский «Ювентус» готовится к покупке трех игроков «Пари Сен‐Жермен». Руководство клуба планирует купить футболистов в ближайшее трансферное окно, сообщила «Газета.ru».
В планах «Ювентуса» приобрести защитника Томаса Менье, а также хавбеков Анхеля Ди Марию и Адриена Рабьо, которых руководство «Пари
Сен-Жермен
» готово продать летом 2018 года. Это связано с планируемой перестройкой в составе клуба.
Бывший форвард «Локомотива» Гари О’Коннор рассказал о том, что в клубе занимались переливанием крови. Это является нарушением кодекса Всемирной антидопинговой организации (WADA).