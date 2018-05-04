ФК «Ювентус» заинтересовался тремя футболистами «Пари Сен‐Жермен»

Туринский «Ювентус» готовится к покупке трех игроков «Пари Сен‐Жермен». Руководство клуба планирует купить футболистов в ближайшее трансферное окно, сообщила «Газета.ru»

Сен-Жермен

» готово продать летом 2018 года. Это связано с планируемой перестройкой в составе клуба.