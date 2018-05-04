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ФК «Ювентус» заинтересовался тремя футболистами «Пари Сен‐Жермен»
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ФК «Ювентус» заинтересовался тремя футболистами «Пари Сен‐Жермен» 

360tv.ru 37 минут назад
Туринский «Ювентус» готовится к покупке трех игроков «Пари Сен‐Жермен». Руководство клуба планирует купить футболистов в ближайшее трансферное окно, сообщила «Газета.ru».
В планах «Ювентуса» приобрести защитника Томаса Менье, а также хавбеков Анхеля Ди Марию и Адриена Рабьо, которых руководство «Пари
Сен-Жермен
» готово продать летом 2018 года. Это связано с планируемой перестройкой в составе клуба.
Бывший форвард «Локомотива» Гари О’Коннор рассказал о том, что в клубе занимались переливанием крови. Это является нарушением кодекса Всемирной антидопинговой организации (WADA).
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