«Рубин» сыграл вничью с «ТСК-Таврия» в 24-м туре чемпионата Крыма по футболу

Дублем в составе хозяев отметился Дмитрий Литвинов (55-я, 76-я минуты, с пенальти). У гостей голы забили Игорь Чембаров (33) и Гоги Шония (47).

В другом матче тура «Кызылташ» на своем поле в Бахчисарае также сыграл вничью с феодосийской «Кафой» (2:2). В субботу футбольный клуб «Евпатория» выиграл в гостях у «Крымтеплицы» из поселка Молодежное Симферопольского района. Ранее в пятницу керченский «Океан» на домашнем стадионе сыграл вничью 2:2 с «Севастополем».

Лидером первенства является «Евпатория», в ее активе 58 очков, далее следуют: «Севастополь» (52), «ТСК— Таврия» (48), «Крымтеплица» (41), «Кызылташ» (25), «Океан» (22), «Рубин» (13), «Кафа» (8).