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«Рубин» сыграл вничью с «ТСК-Таврия» в 24-м туре чемпионата Крыма по футболу
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«Рубин» сыграл вничью с «ТСК-Таврия» в 24-м туре чемпионата Крыма по футболу 

ТАСС 34 минуты назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Рубин» (Ялта) со счетом 2:2 сыграл вничью с «ТСК-Таврия» из Симферополя в домашнем матче 24-го тура чемпионата Крыма по футболу.
Дублем в составе хозяев отметился Дмитрий Литвинов (55-я, 76-я минуты, с пенальти). У гостей голы забили Игорь Чембаров (33) и Гоги Шония (47).
В другом матче тура «Кызылташ» на своем поле в Бахчисарае также сыграл вничью с феодосийской «Кафой» (2:2). В субботу футбольный клуб «Евпатория» выиграл в гостях у «Крымтеплицы» из поселка Молодежное Симферопольского района. Ранее в пятницу керченский «Океан» на домашнем стадионе сыграл вничью 2:2 с «Севастополем».
Лидером первенства является «Евпатория», в ее активе 58 очков, далее следуют: «Севастополь» (52), «ТСК— Таврия» (48), «Крымтеплица» (41), «Кызылташ» (25), «Океан» (22), «Рубин» (13), «Кафа» (8).
Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в сезоне-2016/17 чемпионом стал «Севастополь».
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