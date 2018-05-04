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«Севастополь» сыграл вничью с «Океаном» в матче чемпионата Крыма по футболу
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«Севастополь» сыграл вничью с «Океаном» в матче чемпионата Крыма по футболу 

ТАСС 37 минут назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Севастополь» сыграл вничью с керченским «Океаном» в гостевом матче 24-го тура чемпионата Крыма. Встреча завершилась со счетом 2:2.
В составе гостей дублем отметился Александр Жабокрицкий (24-я, с пенальти, и 82-я минуты). За хозяев голы забили Борис Гогичаишвили (6) и Игорь Зубко (90+4, с пенальти).
Оставшиеся матчи тура пройдут 5 и 6 мая. В субботу «Крымтеплица» примет лидера первенства «Евпаторию». В воскресенье «ТСК-Таврия» в Ялте сыграет с местным "Рубином", а «Кызылташ» в Бахчисарае примет феодосийскую «Кафу».
Лидером первенства является «Евпатория», в ее активе 55 очка. На втором месте располагается «Севастополь» (52), на третьем — «ТСК-Таврия» (47).
Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в сезоне-2016/17 чемпионом стал «Севастополь».
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