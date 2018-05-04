Ещё
Официально: Семин продлил контракт с «Локомотивом»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Сборная России разгромила Францию
Сборная России разгромила Францию

Официально: Семин продлил контракт с «Локомотивом» 

Советский спорт 28 минут назад
Отмечается, что сегодня, 4 мая, наставник подписал новое соглашение с клубом по схеме «1+1».
Очень хорошие новости! Наш клуб продлил контракт с главным тренером! Юрий Палыч подписал новое соглашение с «Локомотивом» по схеме 1+1. Пятница стала ещё лучше, ведь правда? Все подробности — совсем скоро! pic.twitter.com/5Rbm55ulQ8
ФК Локомотив (@fclokomotiv) 4 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что опция продления контракта вступит в силу, если в следующем сезоне команда сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов и успешно выступит в Кубке России.
На данный момент «Локомотив» занимает первое место в таблице РФПЛ. В случае победы в матче 29-го тура с «Зенитом», который состоится завтра, 5 мая, в Москве, московский клуб гарантируют себе чемпионский титул.
Советский спорт: последние новости
Аналитик «Зенита» расскажет, почему голы ничего не говорят об эффективности команды Антонио Конте: Ситуация от нас не зависит, но мы должны сделать все, что в наших силах Массимо Каррера: Джикия сейчас даже одну тренировку в обычном режиме не выдержит
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне громят французов53
Сборная России разгромила Францию9
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Федор Емельяненко не посмотрит на бой брата
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании202
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение