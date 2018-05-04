Официально: Семин продлил контракт с «Локомотивом»

Отмечается, что сегодня, 4 мая, наставник подписал новое соглашение с клубом по схеме «1+1».

Очень хорошие новости! Наш клуб продлил контракт с главным тренером! Юрий Палыч подписал новое соглашение с «Локомотивом» по схеме 1+1. Пятница стала ещё лучше, ведь правда? Все подробности — совсем скоро! pic.twitter.com/5Rbm55ulQ8

Ранее сообщалось, что опция продления контракта вступит в силу, если в следующем сезоне команда сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов и успешно выступит в Кубке России.