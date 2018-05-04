Власти Петербурга до 12 мая ожидают ввода двух из 16 объектов к ЧМ-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. / ТАСС /. В рамках подготовки Санкт-Петербурга к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года 14 объектов полностью готовы, еще два находятся в финальной стадии и их ввод в эксплуатацию должен произойти до 12 мая. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе вице-губернатора Владимира Кириллова по итогам совещания с руководителями профильных ведомств, где обсуждалась готовность городов-организаторов к предстоящему турниру.

"На сегодняшний день из шестнадцати инфраструктурных мероприятий, предусмотренных программой подготовки к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу, четырнадцать реализовано в полном объеме. В финальной стадии находятся строительство тренировочной площадки в Павловске и строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «Приморская» до станции «Улица Савушкина», включая станцию «Новокрестовская», — говорится в сообщении.

В Смольном отметили, что все объекты должны быть готовы к 12 мая, чтобы на следующий день можно провести тестовые мероприятия. «В преддверии тестового матча между футбольными клубами »Зенит" и «СКА-Хабаровск» состоится проверка готовности всех задействованных в мероприятии объектов с участием губернатора Санкт-Петербурга и представителей АНО «Оргкомитет-2018». В случае нарушения принятых обязательств к виновным лицам будут применены самые строгие меры, включая штрафные санкции", — предупредил Кириллов о невозможности срывов установленных сроков ввода объектов.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Петербург примет семь матчей чемпионата.