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Власти Петербурга до 12 мая ожидают ввода двух из 16 объектов к ЧМ-2018
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Власти Петербурга до 12 мая ожидают ввода двух из 16 объектов к ЧМ-2018 

ТАСС 26 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. В рамках подготовки Санкт-Петербурга к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года 14 объектов полностью готовы, еще два находятся в финальной стадии и их ввод в эксплуатацию должен произойти до 12 мая. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе вице-губернатора Владимира Кириллова по итогам совещания с руководителями профильных ведомств, где обсуждалась готовность городов-организаторов к предстоящему турниру.
"На сегодняшний день из шестнадцати инфраструктурных мероприятий, предусмотренных программой подготовки к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу, четырнадцать реализовано в полном объеме. В финальной стадии находятся строительство тренировочной площадки в Павловске и строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «Приморская» до станции «Улица Савушкина», включая станцию «Новокрестовская», — говорится в сообщении.
В Смольном отметили, что все объекты должны быть готовы к 12 мая, чтобы на следующий день можно провести тестовые мероприятия. «В преддверии тестового матча между футбольными клубами »Зенит" и «СКА-Хабаровск» состоится проверка готовности всех задействованных в мероприятии объектов с участием губернатора Санкт-Петербурга и представителей АНО «Оргкомитет-2018». В случае нарушения принятых обязательств к виновным лицам будут применены самые строгие меры, включая штрафные санкции", — предупредил Кириллов о невозможности срывов установленных сроков ввода объектов.
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Петербург примет семь матчей чемпионата.
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