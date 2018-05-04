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Монтаж инфраструктуры фанзоны ЧМ-2018 начался в Калининграде
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Монтаж инфраструктуры фанзоны ЧМ-2018 начался в Калининграде 

ТАСС 24 минуты назад
КАЛИНИНГРАД, 4 мая. /ТАСС/. Монтаж временной инфраструктуры площадки фестиваля болельщиков чемпионата мира по футболу начался на Центральной площади Калининграда у здания Дома Советов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.
"На Центральной площади у Дома Советов в Калининграде начались работы по возведению сценического комплекса (фанзоны)", — говорится в сообщении. Отмечается, что площадка фестиваля болельщиков откроется 14 июня и будет работать до 15 июля.
На площадке разместят развлекательные зоны коммерческих партнеров ФИФА, точки питания, официальный магазин с лицензионной продукцией чемпионата мира по футболу, специальную платформу для маломобильных групп населения, большой сценический комплекс с экраном площадью более 100 кв метров, где будут транслироваться игры мирового футбольного первенства.
Площадка будет рассчитана на 15 тыс. посетителей, вход на территорию и выход с нее будет осуществляться через специальные ворота, размещенные в разных точках.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня). По предварительным прогнозам, на игры в регион приедут до 130 тыс. туристов.
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