Гучек: «У России на ЧМ-2018 приехал любопытный состав, нас ждет что-то новенькое»

Комментатор КХЛ ТВ Владимир Гучек поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира по хоккею, который начался сегодня в Дании.

«У России на ЧМ-2018 приехал любопытный состав. Нас ждет что-то новенькое, а новое всегда интересно. Групповой этап позволит разогнаться нашей сборной и даст возможность команде понять свои сильные и слабые стороны.

Было бы интересно посмотреть на Галиева. Не каждый день лучшими снайперами Кубка Гагарина становятся молодые парни. В целом состав интересный, но, конечно, есть вопросы по некоторым кандидатурам. Я лично, например, удивлен отсутствию Ткачева.

Швеция — действующий чемпион мира и фаворит нашей группы на ЧМ. Когда шведы приезжают на чемпионат мира явными фаворитами, они почему-то ничего не выигрывают. Надеюсь, и в этот раз они ничего не выиграют», — рассказал Гучек в интервью Sport24.ru.