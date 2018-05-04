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Гучек: «У России на ЧМ-2018 приехал любопытный состав, нас ждет что-то новенькое»
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Гучек: «У России на ЧМ-2018 приехал любопытный состав, нас ждет что-то новенькое» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Комментатор КХЛ ТВ Владимир Гучек поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира по хоккею, который начался сегодня в Дании.
«У России на ЧМ-2018 приехал любопытный состав. Нас ждет что-то новенькое, а новое всегда интересно. Групповой этап позволит разогнаться нашей сборной и даст возможность команде понять свои сильные и слабые стороны.
Было бы интересно посмотреть на Галиева. Не каждый день лучшими снайперами Кубка Гагарина становятся молодые парни. В целом состав интересный, но, конечно, есть вопросы по некоторым кандидатурам. Я лично, например, удивлен отсутствию Ткачева.
Швеция — действующий чемпион мира и фаворит нашей группы на ЧМ. Когда шведы приезжают на чемпионат мира явными фаворитами, они почему-то ничего не выигрывают. Надеюсь, и в этот раз они ничего не выиграют», — рассказал Гучек в интервью Sport24.ru.
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