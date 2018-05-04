Сёмин будет получать 3 миллиона рублей в неделю, «Наполи» позовёт вместо Сарри Фонсеку, Икарди ожидает травмы Агуэро: горячие слухи недели

Российских журналистов не пустят на финал ЛЧ в Киеве

Евро-футбол.Ру: последние новости

Геркус: "Локомотив" не только заявляет о единстве, но и докажет его делом"

Зе Луиш: "Не могу сказать, что "Спартак" сейчас находится в плохой форме"

​Ребров: "В матче "Локомотива" с "Зенитом" буду болеть за "Спартак"