Сёмин будет получать 3 миллиона рублей в неделю, «Наполи» позовёт вместо Сарри Фонсеку, Икарди ожидает травмы Агуэро: горячие слухи недели 

"Евро-Футбол.ру" с особым пристрастием изучил самые горячие слухи недели и представил их вашему вниманию.
Новая зарплата Сёмина
Ситуация вокруг московского «Локомотива» продолжает нагнетаться общественными массами. После проигранного матча в Краснодаре главный тренер «железнодорожников» Юрий Павлович Сёмин на пресс-конференции открыто заявил о наличии в клубе «пятой колоны». С лёгкой руки президента нашей страны Владимира Владимировича Путина «Пятой колонной» называют незаконную оппозицию, которая мешает проведению законной политики избранной народом власти. Избранной властью в «Локомотиве» является главный тренер Юрий Сёмин и президент клуба Илья Геркус. Сёмин назвал происками «пятой колоны» разговоры о переходе в команду Карло Анчелотти в новом сезоне. И вот за день до «второго матч-болла» «Локомотива» в чемпионате «красно-зелёные» готовы, по нашим сведениям, объявить о продлении контракта с «Палычем». 28 или 29 мая состоится подписание соответствующих документов и контракт будет оформлен по схеме 1+1. Заработная плата составит около 3 миллионов рублей в неделю.
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"Наполи" позовёт тренировать «горняка» Фонсеку
Решение о будущем фигуры главного тренера «Наполи» остаётся под вопросом. Нынешний главный наставник клуба Маурицио Сарри может покинуть команду в конце мая. На Сарри претендуют многие топ-клубы Европы, включая лондонский «Арсенал». Кстати, игровая философия «канониров» и «партенопейцев» во многом похожа, поэтому Сарри может очень здорово прижиться в новой команде. На вакантный пост тренера «Наполи» сейчас претендуют такие специалисты, как Паулу Фонсека, Марко Джампаоло, Марселино Гарсия Тораль, Унаи Эмери и Леонардо Семпличи. Наиболее вероятными претендентами значатся «горняк» Паулу Фонсека, работающий с донецким «Шахтёром» и Унаи Эмери из «ПСЖ», который, впрочем, покидает французский гранд.
Икарди ждёт травмы Агуэро
По сообщениям издания Football Italia нападающий миланского «Интера» имел очень неприятный разговор с наставником аргентинской команды Хорхе Сампаоли. На данный момент 58-летний тренер находится в Европе по вопросам консультаций с легионерами, выступающими в странах Старого света. При встрече с Икарди Сампаоли сообщил форварду «нерадзурри», что включит его в заявку из 35 человек, но попадание Маурито в окончательный список сборной под большущим вопросом. Единственной возможностью Икарди оказаться в стане «альбиселесты» является травма Серхио Агуэро. 25-летний лидер атак «Интера» находится в превосходной форме, а Агуэро всё ещё залечивает травму колена. Сампаоли показал Икарди, почему он не вписывается в тактическую модель специалиста.
Роскошные условия для Иньесты
Испанское издание El Mundo сообщает о деталях возможного соглашения полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты с китайским клубом «Чунцин Лифань». 33-летний полузащитник уже объявил об уходе из «Барселоны», но Андрес в настоящее время раздумывает над переездом в Китай, но руководство его потенциально новой команды готово удовлетворить все требования Иньесты по зарплате. «Чунцин Лифань» предложит каталонцу 3-летний контракт с зарплатой в 27 миллионов евро в год. Тем самым, за три года Андрес заработает 81 миллион евро после уплаты всех налогов. Также в договор будет включено обязательство китайской команды приобрести шесть миллионов бутылок вина, которое производит компания Иньесты. Футболист заработает дополнительно ещё 36 миллионов евро! Если контракт будет подписан, то Иньеста станет третьим в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков мира, уступая только Неймару и Лионелю Месси.
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Российских журналистов не пустят на финал ЛЧ в Киеве
Финальный матч Лиги чемпионов, который состоится в Киеве, не посетят российские журналисты, работавшие в Крыму, ДНР, ЛНР. Украина перед проведением решающего матча турнира выпустит специальный запрет на въезд россиянам, которые ранее, по мнению украинских политиков, нарушали государственную границу. Для последних Крым всё ещё является украинской территорией, несмотря на законный референдум, который подтвердил легитимность возвращения полуострова в состав России. Украинский депутат Александр Марченко отметил, что наблюдать за игрой в Киеве российским журналистам следует по Интернету. Тоже самое касается украинских журналистов, которые будут освещать Мундиаль 2018 года.