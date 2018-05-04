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Полицейского в Майами отстранили от службы за избиение темнокожего
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Полицейского в Майами отстранили от службы за избиение темнокожего 

RT на русском 2 часа назад
В Майами при задержании темнокожего полицейский ударил его ногой по голове. После того как видео разошлось по интернету, сотрудника правоохранительных органов временно отстранили от службы.
RT на русском: последние новости
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