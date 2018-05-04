СибГУФК взял реванш

Сегодня Омская крепость стала центром проведения 15-й легкоатлетической эстафеты на призы Правительства Омской области.

В традиционном забеге, который вновь вернулся в центр города, приняли участие 65 команд, а это 910 участников.

Очередная эстафета, в нынешнем формате взявшая свое начало в 2004 году, началась с приветственного слова министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрия Крикорьянца, пожелавшего участникам, несмотря на хмурую погоду, хорошего настроения:

«Позвольте от лица временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Александра Буркова поблагодарить вас за то, что вышли на дистанцию эстафеты. Желаю всем командам показать хорошие спортивные результаты, обойтись без травм».

Правда, к хмурой погоде вскоре и вовсе добавился дождик. Но спортсменам, которые занимаются легкой атлетикой профессионально или хотя бы регулярно, невысокая температура воздуха была только на руку.

Вновь в число призеров попали коллективы, которые ежегодно показывают высокий результат. Например, среди команд общеобразовательных учреждений победу одержала сборная Таврической СОШ — прошлогодний победитель соревнований. На вторую и третью ступень пьедестала поднялись главные конкуренты тавричанцев — спортсмены Луговской СОШ (Таврический район) и СОШ № 123 города Омска.

Очередную победу в группе средне-специальных профессиональных образовательных организаций одержала сборная СибГУОР, за которую, к примеру, выступала и победитель Сурдлимпийских игр-2017 Алёна Филюшкина. Второе место в этой категории заняла команда колледжа профессиональных технологий, третье — Омского педагогического колледжа № 1.

Реванш за прошлогоднее поражение взяла сборная СибГУФК, оказавшаяся быстрее прошлогодних лидеров из ОмГТУ. Замкнули тройку призеров легкоатлеты Академии МВД . Наконец, в группе, где выступали преподаватели образовательных учреждений и представители беговых клубов, победу одержала сборная СибГУФК. Второе место заняли дебютанты эстафеты — команда «Air (Adidas)». Бронзовые награды достались сборной преподавателей Любинского района.

Стоит отметить и обладателей специальных призов эстафеты. Так, самой юной участницей соревнований стала девятилетняя Анастасия Петрухина из СОШ № 48 города Омска. Победителем первого этапа среди общеобразовательных учреждений стал Виктор Попов из Омского кадетского корпуса. А абсолютным победителем первого этапа стал Олег Новожилов из СибГУФК. Заметим, что отныне приз за победу на первом этапе соревнований носит имя известного тренера Владимира Скорохода, ушедшего из жизни в прошлом году. В свое время Владимир Александрович 14 раз участвовал в подобных эстафетах, 10 раз побеждал на первых этапах, а затем являлся многолетним главным судьей турнира.

К слову, традиции проведения подобных эстафет в Омской области — уже более 70 лет. В 1947 году в городе прошла комбинированная эстафета, включающая в себя легкоатлетические этапы, этапы на мотоциклах и велосипедах. В 1970 году из программы были исключены мотоциклы, а в 1978-м — велосипеды, и эстафета стала чисто легкоатлетической.

В 1990-х и начале 2000-х интерес к эстафете начал угасать, необходимо было внести новую идею в проведение, и с 2004 года легкоатлетическая эстафета стала проводиться на призы Правительства Омской области, а главным местом проведения стала Соборная площадь.

Постепенно эстафете вернулась былая популярность, и уже на 4-м забеге выступило 143 команды, а это чуть более 2000 участников. Это рекорд в современной истории турнира, абсолютный же рекорд был установлен в 1984 году, когда на старт вышли 148 команд.