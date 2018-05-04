Жители Митина 7 мая пробегут легкоатлетический кросс

На северо-западе столицы 7 мая пройдет легкоатлетический кросс, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Принять участие в забеге смогут и жители района Митино.

Программа соревнований:

— женщины 18–29 лет — 1 км, старт в 12.00;

— женщины 30–44 года -1 км, старт в 12.15;

— женщины 45–54 года — 1 км, старт в 12.30;

— женщины 55 лет и старше — 1 км, старт в 12.45;

— мужчины 18–29 лет — 2 км, старт в 13.00;

— мужчины 30–44 года — 2 км, старт в 13.15;

— мужчины 45–54 года — 2 км, старт в 13.30;

— мужчины 55 лет и старше — 2 км, старт в 13.45.

Забег пройдет на велолыжной трассе ФОКа «Лазурный» по адресу: ул. Вилиса Лациса, д. 26. Дополнительная информация: 8 (917) 529-00-09. (ср)